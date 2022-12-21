Запад стремится максимально затянуть военные действия в Украине для ослабления России - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает военное присутствие у российских границ, Запад заинтересован в максимальном затягивании военных действий в Украине. "Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

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