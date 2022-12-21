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СНГ 21.12.2022 17:22

Запад стремится максимально затянуть военные действия в Украине для ослабления России - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает военное присутствие у российских границ, Запад заинтересован в максимальном затягивании военных действий в Украине.

"Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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