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Дальнее зарубежье 21.12.2022 18:03

Twitter грозил годовой отрицательный денежный поток в $3 млрд без сокращения расходов - Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что был вынужден урезать расходы Twitter, поскольку в противном случае компания могла бы зафиксировать годовой отрицательный денежный поток в размере $3 млрд.

"Вот почему я провел последние пять недель, сокращая расходы как сумасшедший", - заявил он в ходе онлайн-форума Twitter Spaces.

Маск сравнил Twitter с самолетом, который "движется к земле на большой скорости с охваченными огнем двигателями и неработающей системой управления".

Миллиардер закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд в октябре этого года. Возглавив компанию, он приступил к резкому сокращению расходов, уволив более половины сотрудников.

По словам Маска, в следующем году отрицательный денежный поток мог бы достигнуть $6-6,5 млрд, "если бы изменения не были проведены". Это связано с тем, что он профинансировал покупку Twitter за счет заемных средств, в связи с чем компании предстоит выплачивать проценты по долгу в размере около $1,5 млрд в год, отмечает агентство Bloomberg.

"Теперь я думаю, что в следующем году в Twitter все будет хорошо", - сказал Маск, отметив, что компания, вероятно, будет близка к безубыточному уровню.

Расходы Twitter в 2021 году составили $5,6 млрд, компания зафиксировала доналоговый убыток в $221,409 тыс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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