Орбан призывает распустить Европарламент из-за коррупционного скандала

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что считает нужным добиваться роспуска Европарламента в связи с разразившимся там коррупционным скандалом.

"Мы просим о роспуске Европарламента", - приводит его слова агентство ЭФЭ. Кроме того, Орбан призвал пересмотреть правила выборов в Европейский парламент. По мнению премьера, европарламентариев должны выбирать депутаты национальных парламентов стран ЕС, а не напрямую избиратели.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями катарских интересов. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП, греческий депутат Ева Кайли, находящаяся под стражей.

Катар отвергает выдвинутые против него обвинения. Кроме того, в Катаре также заявляли, что возмущены тем, что, хотя эмират - не единственное государство, упоминаемое в рамках расследования о коррупции в ЕП, критические атаки в ЕС направлены исключительно против него.