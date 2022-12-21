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Дальнее зарубежье 21.12.2022 17:49

Орбан призывает распустить Европарламент из-за коррупционного скандала

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что считает нужным добиваться роспуска Европарламента в связи с разразившимся там коррупционным скандалом.

"Мы просим о роспуске Европарламента", - приводит его слова агентство ЭФЭ. Кроме того, Орбан призвал пересмотреть правила выборов в Европейский парламент. По мнению премьера, европарламентариев должны выбирать депутаты национальных парламентов стран ЕС, а не напрямую избиратели.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями катарских интересов. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП, греческий депутат Ева Кайли, находящаяся под стражей.

Катар отвергает выдвинутые против него обвинения. Кроме того, в Катаре также заявляли, что возмущены тем, что, хотя эмират - не единственное государство, упоминаемое в рамках расследования о коррупции в ЕП, критические атаки в ЕС направлены исключительно против него.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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