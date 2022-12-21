ВВП Японии вырастет на 1-1,5% в 2023 году - UBS

ВВП Японии увеличится на 1-1,5% в 2023 году, в основном благодаря восстановлению внутреннего спроса за счет роста сферы услуг и капзатрат, прогнозируют аналитики UBS.
По их мнению, поддержку экономическому росту будут оказывать неудовлетворенный спрос на услуги, особенно со стороны пожилого населения, ускорение роста заработной платы и госсубсидии на внутренние поездки, пишет MT Newswires.
Между тем Japan Center for Economic Research прогнозирует, что ВВП в расчете на душу населения в Японии опустится ниже аналогичного показателя Тайваня по итогам текущего года из-за падения курса иены относительно доллара США. В следующем году, как ожидается, Японию по этому показателю обгонит Южная Корея.
При этом год назад эксперты предполагали, что эти изменения произойдут позже - в 2027-2028 гг., сообщает издание Nikkei.
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