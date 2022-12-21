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Дальнее зарубежье 21.12.2022 20:13

Шойгу: Россия создаст группировку войск на северо-западе из-за угрозы НАТО

Из-за угроз со стороны НАТО Россия планирует усилить группировку войск на северо-западе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", - сказал Шойгу в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в следующем году Россия намерена провести стратегические учения "Запад-2023".

Шойгу заявил также, что РФ намерена "в полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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