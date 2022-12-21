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СНГ 21.12.2022 18:34

В России повысят призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва - до 30 лет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в РФ планируют изменить возрастные рамки, в рамках которых проходит призыв на срочную военную службу.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - сказал министр на коллегии военного ведомства в среду.

По его словам, также планируется "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу".

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