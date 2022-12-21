Путин: заниматься милитаризацией страны и экономики не будем

Милитаризации России и ее экономики не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего, потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики не требуют этого", - сказал Путин, выступая на коллегии Минобороны в среду.
Глава государства отметил, что Россия будет совершенствовать вооруженные силы спокойно, ритмично и последовательно.
"У нас есть все возможности, чтобы наращивать этот потенциал. Мы, безусловно, будем это делать без всяких скидок. Причем в отличие от многих других стран на собственной научной технологической производственной и кадровой базе. Мы будем ее развивать. Будем решать эти задачи без ущерба для развития экономики и социальной сферы", - заверил президент.
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