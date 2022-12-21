Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии обсудили проведение совместных учений

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закир Гасанов, Хулуси Акар и Джуаншер Бурчуладзе провели трехстороннюю встречу в Турции, обсудили перспективы военного сотрудничества. «На встрече министры обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, развитие военного сотрудничества в трехстороннем формате, важность проведения двусторонних и трехсторонних совместных учений, а также обеспечение безопасности региональных проектов», - сообщает Минобороны Азербайджана. Х.Насирзаде





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