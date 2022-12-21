В Азербайджане за сутки выявлено около 130 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 129 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 656, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 107 случаев.
За сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 2 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 999 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 815 тыс. 34 человека (+90 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 623 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 707 тестов на коронавирус против 2 тыс. 253 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 412 тыс. 931 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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