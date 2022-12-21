Банки Украины в январе-ноябре снизили чистую прибыль в 3 раза

Чистая прибыль украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, украинские банки постепенно сокращают разрыв по объему чистой прибыли по сравнению с показателями за 2021 год. По итогам 10 месяцев 2022 года снижение прибыли (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) достигало 5 раз, 9 месяцев - 7 раз.
Согласно сообщению, прибыль украинских банков в ноябре равнялась 8,451 млрд грн, что в 2,3 раза больше, чем месяцем ранее (3,6 млрд грн). Доходы банков в ноябре возросли на 12,2%, а расходы - на 9,7%.
По данным НБУ, доходы банков в январе-ноябре выросли на 32% к показателю за аналогичный период прошлого года - до 322 млрд грн. В то же время комиссионные доходы за 11 месяцев сократились на 8,4% - до 76,46 млрд грн (тогда как за аналогичный период прошлого года они выросли на 32,6%).
Расходы банковской системы за январь-ноябрь 2022 года возросли в 1,7 раза - до 302,6 млрд грн., в том числе отчисления в резервы - в 13,6 раза, до 113 млрд грн. В то же время комиссионные расходы выросли на 1,6% - до 31,99 млрд грн.
Как сообщалось, украинские банки в 2021 году удвоили чистую прибыль - до 77,5 млрд грн.
На начало ноября на Украине действовало 67 банков.
Официальный курс на 21 декабря - 36,57 грн./$1.
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