Бельгия тоже разрешила разблокировать активы РФ, замороженные из-за санкций к НРД

Бельгия, где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear, 20 декабря выдала разрешение на разблокировку части активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), до 7 января, сообщил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг", - сказал он в ходе лекции в МГИМО.
Чистюхин отметил, что НРД сейчас "занимается вопросом осмысления того, что дает это разрешение, оно не длинное, до 7 января 2023 года, и, соответственно, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, и, таким образом, дав возможность российским инвесторам опять получить право распоряжения, использования данных активов".
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