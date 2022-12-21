Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 76.09 +0.90 Brent 79.99 +0.19

СНГ 21.12.2022 18:28

Бельгия тоже разрешила разблокировать активы РФ, замороженные из-за санкций к НРД

Бельгия, где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear, 20 декабря выдала разрешение на разблокировку части активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), до 7 января, сообщил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг", - сказал он в ходе лекции в МГИМО.

Чистюхин отметил, что НРД сейчас "занимается вопросом осмысления того, что дает это разрешение, оно не длинное, до 7 января 2023 года, и, соответственно, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, и, таким образом, дав возможность российским инвесторам опять получить право распоряжения, использования данных активов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, АКТИВЫ


Похожие новости


Песков: Европа в стремлении не зависеть от газа из РФ ежедневно теряет миллиарды евро, а Вашингтон - зарабатывает ЕС сможет согласовать потолок цен на российскую нефть - Минфин США Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $1000/тыс. куб. метров Запасы в ПХГ Европы достигли 100 млрд куб. м Ограничение цен на российский газ в Европе повлечет прекращение поставок - Миллер В Кремле предрекли плачевные последствия для Европы от переориентации с российского газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az