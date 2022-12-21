Клайпедский порт в январе-ноябре снизил перевалку на 20%

Клайпедский порт в январе-ноябре 2022 года перевалил 33,3 млн тонн грузов, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным порта, в отчетный период перевалено 9,4 млн тонн сыпучих грузов (снижение на 54,3%), 7,3 млн тонн наливных грузов (рост на 17%), 16,6 млн тонн генеральных грузов (рост на 11,6%).
Перевалка контейнеров выросла на 59,3% - до 963,9 тыс. TEU.
"Для увеличения объемов погрузок в Клайпедском порту одной экономики Литвы недостаточно, мы должны ориентироваться на окружающие рынки, быть центром распределения портовых грузов", - сказал глава порта Альгис Латакас, слова которого приведены в пресс-релизе.
За январь-ноябрь в порт зашло 5,2 тыс. судов, пассажиропоток составил 317 тыс. человек.
Как сообщалось ранее, объем перевалки грузов в порту в 2022 году, по оценке Ассоциации стивидорных компаний Литвы, составит 36,3 млн тонн, что на 20% меньше, чем в 2021 году. Этот прогноз заметно лучше оценок, сделанных в начале 2022 года.
"Год был сложным, полным вызовов: напряженная геополитическая ситуация, высокая инфляция, цены на энергоносители и топливо. В феврале-марте мы думали, что общее падение погрузок составит 40%, когда мы видели, как вступали в силу одно за другим санкционные ограничения", - говорил ранее президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка.
В 2021 году порт обработал 45,6 млн тонн грузов - на 4,6% меньше, чем в 2020 году.
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