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Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 76.09 +0.90 Brent 79.99 +0.19

ТЭК 21.12.2022 19:36

Запасы нефти в США снизились на 5,9 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,9 млн баррелей - до 418,23 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей и составили 226,11 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 242 тыс. баррелей, до 119,93 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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