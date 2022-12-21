Цена Brent поднялась выше $82 за баррель

Цены на нефть уверенно поднимаются в ходе торгов в среду вечером после выхода данных о существенном снижении запасов этого энергоресурса в США на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 по бакинскому времени составляет $82,05 за баррель, что на $2,06 (2,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,3 за баррель, что на $2,07 (2,72%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 декабря, уменьшились на 5,9 млн баррелей - до 418,23 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты тем временем ожидали менее существенного сокращения запасов - на 2,5 млн баррелей.

В то же время товарные запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей и составили 226,11 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тыс. баррелей, до 119,93 млн баррелей.

Между тем нефтяной рынок на этой неделе демонстрирует подъем на уверенности инвесторов относительно будущего роста спроса в Китае на фоне постепенного отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19. "Несмотря на стремительный рост заболеваемости и сообщения о перегруженных больницах, китайские власти не вводят карантин в городах, а это означает рост спроса на энергию, поскольку вторая по величине экономика мира возвращается в строй", - приводит слова аналитиков Sevens Report Research портал MarketWatch.