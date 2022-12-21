Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 76.09 +0.90 Brent 79.99 +0.19

ТЭК 21.12.2022 20:00

Цена Brent поднялась выше $82 за баррель

Цены на нефть уверенно поднимаются в ходе торгов в среду вечером после выхода данных о существенном снижении запасов этого энергоресурса в США на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 по бакинскому времени составляет $82,05 за баррель, что на $2,06 (2,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,3 за баррель, что на $2,07 (2,72%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 декабря, уменьшились на 5,9 млн баррелей - до 418,23 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты тем временем ожидали менее существенного сокращения запасов - на 2,5 млн баррелей.

В то же время товарные запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей и составили 226,11 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тыс. баррелей, до 119,93 млн баррелей.

Между тем нефтяной рынок на этой неделе демонстрирует подъем на уверенности инвесторов относительно будущего роста спроса в Китае на фоне постепенного отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19. "Несмотря на стремительный рост заболеваемости и сообщения о перегруженных больницах, китайские власти не вводят карантин в городах, а это означает рост спроса на энергию, поскольку вторая по величине экономика мира возвращается в строй", - приводит слова аналитиков Sevens Report Research портал MarketWatch.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть поднимаются Нефть вновь сильно подорожает в I полугодии 2023 года - прогноз Цены на нефть снижаются Нефть снова перешла к снижению, Brent подешевела до $82 за баррель Нефть продолжает расти, несмотря на недельный подъем запасов в США, Brent - $81,75 за баррель Средняя цена нефти Brent в 2023г составит $100 за баррель - BofA

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az