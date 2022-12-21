Беларусь продлевает на год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвизового режима для жителей Литвы, Латвии и Польши, говорится в сообщении близкого к пресс-службе президента телеграм-канала "Пул Первого".

"В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Беларусь", - говорится в сообщении.

Возможность безвизового посещения Беларуси была введена для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 15 апреля 2022 года. С 1 июля 2022 года он также начал действовать для граждан Польши.

"Действие соответствующего порядка въезда предусмотрено до конца текущего года", - говорится в сообщении.

За время безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тыс. граждан Евросоюза (граждане Литвы - более 70%, Латвии - около 20%, Польши - 10%).