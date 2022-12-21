Беларусь продлевает на год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвизового режима для жителей Литвы, Латвии и Польши, говорится в сообщении близкого к пресс-службе президента телеграм-канала "Пул Первого".
"В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Беларусь", - говорится в сообщении.
Возможность безвизового посещения Беларуси была введена для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 15 апреля 2022 года. С 1 июля 2022 года он также начал действовать для граждан Польши.
"Действие соответствующего порядка въезда предусмотрено до конца текущего года", - говорится в сообщении.
За время безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тыс. граждан Евросоюза (граждане Литвы - более 70%, Латвии - около 20%, Польши - 10%).
Белград и Баку обсуждают возможность поставок продукции оборонной промышленности в третьи страны - Вучич
Алиев обеспокоен проявлениями двойных стандартов в международном праве
Азербайджан и Сербия предпримут шаги для сотрудничества в сфере оборонной промышленности - Алиев
Вучич: для Сербии важны поставки электроэнергии и газа из Азербайджана
Британия выделит $5,5 млрд энергокомпании Octopus для обеспечения электричеством клиентов обанкротившейся Bulb
В Азербайджане за сутки выявлено около 130 новых случаев заражения COVID-19
Климатические активисты отпилили верхушку рождественской ели в Берлине
Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 100 млн - университет Хопкинса
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а.» Интервью с Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Новогодняя возможность Yelo Bank уже у ваших дверей!
Банк Республика и EBRD осуществили первую сделку по торговому финансированию в Азербайджане после 5-летнего перерыва
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают