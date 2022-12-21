Вучич: для Сербии важны поставки электроэнергии и газа из Азербайджана

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил в среду на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку вопросы поставок электроэнергии и газа.

«Мы уже обсудили пути строительства и развития наших систем передачи, чтобы получать электроэнергию, которая будет транспортироваться по подводной линии в Румынию и Венгрию, и посмотреть, можем ли мы сами стать бенефициарами энергии. Мы обсудили пути получения азербайджанского газа посредством интерконнектора, который готовимся построить вместе с Болгарией и Северной Македонией», - заявил в среду в Баку Вучич.

По его словам, все это «очень важно» для Сербии.

«У меня много ожиданий от этой встречи (в Баку с Алиевым - ИФ-Аз)», - добавил Вучич, выразив надежду, что Алиев в скором времени вновь совершит визит в Сербию.

Р.Керимов