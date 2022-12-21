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Дальнее зарубежье 21.12.2022 22:46

ЗРК Patriot войдет в новый пакет военной помощи США Украине - Блинкен

США в рамках нового пакета помощи Украине впервые намерены передать Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

"Эта помощь первый раз включает в себя ЗРК Patriot, способный сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, которые предоставляли ранее", - приводятся слова Блинкена в заявлении Госдепартамента.

Госсекретарь США отметил, что также в рамках пакета помощи на $1 млрд Украина получит средства для нанесения высокоточных ударов, "дополнительное снаряжение и важнейшее оборудование". Блинкен отметил, что также Минобороны США объявляет о дополнительной помощи Украине на $850 млн в сфере безопасности.

Госсекретарь добавил, что таким образом с начала работы нынешней американской администрации она оказала Украине военную помощь на "беспрецедентную" сумму в $21,9 млрд.

Ранее в среду президент США Джо Байден отдал распоряжение Блинкену проследить за расходованием еще $1 млрд финансовых средств, направляемых на военную помощь Украине.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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