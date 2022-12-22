ЕСПЧ не удовлетворил жалобу Армении по Лачинской дороге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду частично удовлетворил ходатайство правительства Армении по Лачинской дороге, отказав при этом Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры о ее «разблокировке».
«Суд решил указать правительству Азербайджана в соответствии с правилом 39 регламента суда принять все меры в пределах своей юрисдикции для обеспечения безопасного проезда через «Лачинский коридор» тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, и других лиц, оказавшихся на дороге без крова и средств к существованию», - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».
В нем отмечается, что правительство Армении требовало применить к Азербайджану обеспечительные меры, обязав Баку «разблокировать «Лачинский коридор», «разрешить безопасный проезд тяжелобольных и других армян», проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, а также «восстановить подачу природного газа».
Согласно ЕСПЧ, в Ереване утверждали, что участники экологической акции «перекрыли» движение на дороге в Лачинском районе Азербайджана, однако в Баку отвергли это утверждение, заявив, что «Лачинский коридор» находится под контролем российских миротворцев. При вынесении решения суд отметил, что степень контроля правительством Азербайджана ситуации в «Лачинском коридоре» на данном этапе «неясна».
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