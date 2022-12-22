В Испании 2022 год оказался самым жарким за все время наблюдений

Испания пережила самый жаркий год за всю историю метеорологических наблюдений - с 1961 года, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на Национальную метеорологическую службу страны.

По предварительным данным метеослужбы, специалисты впервые зафиксировали среднюю температуру воздуха за год на отметке выше 15 градусов по Цельсию. Также 2022 года может оказаться одним из самых засушливых: только в 2005 и 2017 годах в Испании выпало меньше осадков.

При этом четыре самых жарких года в Испании пришлись на период после 2015 года.

AP напоминает, что Европа пережила очень засушливый и жаркий год, на который пришлись крупные лесные пожары, уничтожавшие урожай на полях, и ограничения на потребление воды.