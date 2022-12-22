Украина в январе-ноябре снизила экспорт ЖРС и чугуна вдвое, лома - в 13 раз, кокса - в 50 раз

Горнорудные предприятия Украины в январе-ноябре 2022 года поставили на экспорт 23 млн 219,684 тыс. тонн железорудного сырья (ЖРС), что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике Государственной таможенной службы, выручка от экспорта ЖРС за этот период снизилась в 2,3 раза - до $2,841 млрд.

В Украину в январе-ноябре импортировано 96 тонн ЖРС на $62 тыс., тогда как годом ранее - 1,202 тыс. тонн на $183 тыс.

Экспорт передельного чугуна упал в 2,4 раза - до 1 млн 227,821 тыс. тонн. В денежном выражении показатель снизился в 2,5 раза - до $602,7 млн. За 11 месяцев Украина импортировала 40 тонн чугуна на $23 тыс., тогда как годом ранее - 172 тонны на $202 тыс.

Экспорт лома рухнул в 13 раз - до 41,98 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт металлолома сократился в 13,4 раза - до $15,845 млн. Импорт этой продукции составил 1,691 тыс. тонн (снижение в 12,6 раза) на $3,453 млн (снижение в 11,8 раза).

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-ноябре не импортировали продукты прямого восстановления железа из руды - горячебрикетированного железа, но экспортировали 258 тонн этой продукции на $48 тыс.

Экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали уменьшился в 3,4 раза и составил 1 млн 824,586 тыс. тонн. В стоимостном выражении показатель сократился в 3,3 раза - до $1,147 млрд. Импорт этой продукции составил 5,558 тыс. тонн (снижение в 6,5 раза) на $3,634 млн (снижение в 6,6 раза).

Украина в январе-ноябре сократила экспорт ферросплавов в 1,9 раза - до 318,76 тыс. тонн. В стоимостном выражении снижение составило 1,7 раза - до $532,263 млн. Импорт ферросплавов был равен 20,288 тыс. тонн (снижение в 2,8 раза) на $70,76 млн (снижение в 2,3 раза).

Импорт марганцевой руды и концентрата, потребителями которых являются ферросплавные заводы, составил 135,07 тыс. тонн (снижение в 2,8 раза) на $17,978 млн (снижение в 2,7 раза). За 11 месяцев Украина не поставляла марганцевую руду и концентрат за рубеж.

Таможенная служба также сообщает, что экспорт кокса и полукокса упал в 50 раз - до 3,856 тыс. тонн, в денежном выражении - в 42 раза, до $1,011 млн. Импорт этой продукции составил 340,451 тыс. тонн (снижение вдвое) на $168,885 млн (снижение в 1,7 раза).