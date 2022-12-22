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Дальнее зарубежье 22.12.2022 02:30

США увеличат на 20% помощь странам Балтии в сфере безопасности

Соединенные Штаты Америки выделят в будущем году странам Балтии на помощь в сфере безопасности $225 млн, что на $45 млн или на 20% больше, чем в этом году.

"Это решение является ярким примером долгосрочной и твердой поддержки стран Балтии со стороны США. В этом году мы добились значительного прогресса, увеличив наши расходы на оборону и продвигая оборонный сектор, а поддержка США поможет нам еще больше развить наш независимый оборонный потенциал", - сказал в среду министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur), комментируя обнародованный Конгрессом США законопроект о государственном финансировании.

Он отметил, что в Эстонию из США прибыли в нынешнем году дополнительные войска и средства, "что значительно укрепляет нашу обороноспособность и повышает не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона".

По его словам, Эстонии в этом году также выделен беспрецедентно крупный грант от FMF (Иностранный военный фонд) на $140,5 млн, что почти в 14 раз больше, чем в предыдущие годы, большая часть которого пойдет на приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Тэги: БАЛТИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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