GM отзывает партию Chevrolet Bolt из-за проблем с ремнями безопасности

Американский автопроизводитель General Motors отзывает очередную партию электромобилей Chevrolet Bolt. Однако на этот раз причина отзыва кроется не в проблемах с аккумуляторами, а в дефектах ремней безопасности.
Всего в рамках кампании отзыву подлежат 111 тыс. электромобилей, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). Основная неисправность в этих машинах связана с работой преднатяжителей ремней безопасности, которая при аварии может вызвать воспламенение ткани ковров. Преднатяжитель - ключевой механизм, удерживающий пассажира на сиденье во время аварии, поэтому его исправная работа - необходимое условие безопасности.
Дилерские центры GM будут ответственны за исправление дефекта, отмечается также в сообщении.
GM не впервые отзывает автомобили Chevrolet Bolt. Летом 2021 года компания отозвала все машины этой модели, произведенные в период с 2020 по 2022 год, из-за риска воспламенения аккумулятора. Это вызвало негативную реакцию рынка, несмотря на то, что отзывы в автомобильной промышленности довольно обыденная вещь. Негатив был связан главным образом с масштабом отзывной кампании. После этого инвесторы с настороженностью следят за судьбой GM и Chevrolet Bolt ввиду растущей важности бизнеса по производству электрокаров.
Однако на этот раз отзыв из-за ремней безопасности, кажется, не так волнует рынок, пишет издание Barron`s. Котировки акций GM растут на 1,5% на торгах в Нью-Йорке в среду.
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