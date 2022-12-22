Carnival в IV финквартале сократил чистый убыток в 1,6 раза, выручка выросла втрое

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. сократил чистый убыток в четвертом квартале 2022 финансового года в 1,6 раза и увеличил выручку почти в три раза, однако второй показатель оказался слабее ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе Carnival, чистый убыток в финквартале, завершившемся 30 ноября, составил $1,6 млрд, или $1,27 на акцию, по сравнению с $2,62 млрд, или $2,31 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированный убыток сократился до $0,85 на акцию по сравнению с $1,72 годом ранее.

Выручка тем временем увеличилась до $3,84 млрд против $1,29 млрд в прошлом году.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированный убыток на уровне $0,88 на акцию при выручке в $3,91 млрд.

На конец четвертого финквартала Carnival располагала ликвидностью (денежными средствами и их эквивалентом) на сумму $8,6 млрд против $7,37 млрд тремя месяцами ранее.

Рыночная стоимость круизного оператора с начала текущего года упала на 56,9% (до $10,1 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 за тот же период потерял 19,2%.