Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Дальнее зарубежье 22.12.2022 02:50

Carnival в IV финквартале сократил чистый убыток в 1,6 раза, выручка выросла втрое

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. сократил чистый убыток в четвертом квартале 2022 финансового года в 1,6 раза и увеличил выручку почти в три раза, однако второй показатель оказался слабее ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе Carnival, чистый убыток в финквартале, завершившемся 30 ноября, составил $1,6 млрд, или $1,27 на акцию, по сравнению с $2,62 млрд, или $2,31 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированный убыток сократился до $0,85 на акцию по сравнению с $1,72 годом ранее.

Выручка тем временем увеличилась до $3,84 млрд против $1,29 млрд в прошлом году.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированный убыток на уровне $0,88 на акцию при выручке в $3,91 млрд.

На конец четвертого финквартала Carnival располагала ликвидностью (денежными средствами и их эквивалентом) на сумму $8,6 млрд против $7,37 млрд тремя месяцами ранее.

Рыночная стоимость круизного оператора с начала текущего года упала на 56,9% (до $10,1 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 за тот же период потерял 19,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ОТЧЕТНОСТЬ


Похожие новости


Tesla увеличила чистую прибыль во II квартале в два раза, выручку - в 1,4 раза Chevron получила прибыль и выручку существенно выше прогнозов, акции подскочили до пика за 22 месяца Microsoft увеличила чистую прибыль в I финквартале на 48%, до рекордного уровня Visa увеличила чистую прибыль в III финквартале на 9%, выручку - на 27% Apple увеличила чистую прибыль на 93%, выручка была рекордной для III финквартала Twitter во II квартале увеличил выручку на 74%, лучше прогноза

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az