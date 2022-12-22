Филиппины обеспокоены сообщениями о создании Китаем новых участков суши на архипелаге в Южно-Китайском море

В Маниле встревожены сведениями о том, что КНР создает новые участки суши еще в четырех точках спорного архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на МИД Филиппин.
"Мы серьезно обеспокоены этим, поскольку такая активность противоречит кодексу поведения 2002 года в Южно-Китайском море, который обязывает проявлять сдержанность, и решению арбитража от 2016 года", - говорилось в заявлении ведомства.
В МИД добавили, что другие органы власти проверят информацию о деятельности КНР в акватории архипелага.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты.
В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж для решения территориального спора в Южно-Китайском море. В 2016 году третейский суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин к Китаю, заявив, что не нашел оснований для территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море. Однако Китай не признал решение гаагского суда.
SCMP напоминает, что накануне в западных СМИ появилась информация, что Китай в прошедшее десятилетие вел строительные работы на четырех незанятых участках суши в архипелаге Наньша - рифе Элдад, рифе Уитсун, песчаной отмели Сэнди-Кэй и острове Ланкиам-Кэй. К настоящему моменту, по данным спутниковых снимков, их ландшафт подвергся немалым изменениями.
В середине декабря сообщалось, что Вьетнам в этом году расширил масштаб работ по созданию новых участков суши и углублению дна для прохода судов на контролируемой Ханоем части архипелага Наньша.
"Масштабы работ Вьетнама по созданию суши все еще куда меньше, чем у Китая, создавшего более 1 тыс. 295 гектаров с 2013 по 2016 годы. Но они на порядок больше, чем прежние усилия Вьетнама, и они демонстрируют серьезные усилия этой страны по укреплению позиций на островах Спратли", - цитировало SCMP доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
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