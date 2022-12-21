Байден распорядился направить еще $1 млрд на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден в среду отдал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену проследить за расходованием еще $1 млрд, направляемых на военную помощь Украине.

"Я уполномочиваю госсекретаря (...) распоряжаться $1 млрд, выделяемым на предметы военного снабжения и на оказание услуг Минобороны, а также на военное обучение и тренировки для помощи Украине", - цитируются слова президента в заявлении Белого дома.

Накануне в Белом доме сообщали, что Байден в среду объявит о выделении около $2 млрд на помощь Украине. Отмечалось, что в рамках этого пакета США предоставят Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, а также проведут обучение украинских военнослужащих использованию этой системы.