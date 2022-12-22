Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду на статданных и корпоративных новостях

Европейские фондовые индексы завершили торги среды уверенным подъемом после выхода позитивных статданных и корпоративных новостей.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,7% и составил 431,43 пункта.

Германский фондовый индекс DAX прибавил 1,5%, французский САС 40 - 2%, британский FTSE 100 - 1,7%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 увеличились на 1,5% и 1,4% соответственно.

Данные исследовательской компании GfK, опубликованные в среду, показали улучшение настроя потребителей в Германии. Опережающий индикатор, оценивающий перспективы потребительского доверия на январь 2023 года, увеличился до минус 37,8 пункта с минус 40,1 пункта в декабре. Индекс растет уже три месяца подряд благодаря принимаемым властями ФРГ мерам для снижения расходов жителей страны на оплату энергоносителей, отмечают в GfK.

"Очевидно, что шаги германских властей по ограничению цен на энергоносители приносят эффект. Однако говорить о том, что все проблемы позади, пока рано. Улучшение настроя потребителей, который мы наблюдаем в данный момент, остается неустойчивым", - заявил эксперт GfK по потребительскому сектору Рольф Бюркль.

"Барометр занятости" в Германии, рассчитываемый экономическим институтом Ifo, свидетельствует о позитивных перспективах рынка труда ФРГ в первом квартале следующего года. Это связано, главным образом, с улучшением ситуации в сфере услуг, работники которой с оптимизмом оценивают ближайшее будущее, заявил Ifo.

В среду значительно выросли котировки акций европейских производителей спортивных товаров благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности их американского конкурента Nike Inc. Стоимость бумаг аdidas AG подскочила на 6,6%, Puma SE - на 9,4%, британской сети магазинов спортивных товаров JD Sports - на 6,1%.

Подъем вслед за ростом нефтяного рынка продемонстрировал также нефтегазовый сектор: бумаги французской TotalEnergies SE подорожали на 3%, британской BP Plc - на 2,8%, итальянской ENI S.p.A. - на 3,6%, испанской Repsol S.A. - на 2,4%, норвежской Equinor ASA - на 1,1%.

Цена акций Uniper SE повысилась на 3,5% вслед за одобрением Еврокомиссией стабилизационного пакета, предусматривающего, в частности, увеличение капитала энергетической компании на 8 млрд евро.