Россия увеличила сбор овощей «борщевого набора»

РФ в этом году увеличила сбор овощей "борщевого набора", их урожайность выросла в среднем на 5%, сообщает Минсельхоз.
Так, в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах накопано 7,2 млн тонн картофеля, что на 9,1% больше, чем в прошлом году (6,6 млн тонн). Овощей собрано более 5,2 млн тонн против 5,1 млн тонн годом ранее (рост на 2%). В том числе урожай капусты составил 953,1 тыс. тонн (на 19,3% больше), свеклы - 416,6 тыс. тонн (на 9,3% больше), моркови - 841,3 тыс. тонн (на 9,5%), лука - 1,1 млн тонн (на 8,3%).
"Полученный урожай позволит в значительной степени обеспечить внутренние потребности страны, в том числе и предприятий переработки. Для развития овощеводства в России действует механизм льготного кредитования, субсидирование, компенсация части прямых затрат производителей, - говорится в сообщении. - Кроме того, со следующего года стартует федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства овощей и картофеля, а также строительство современных овощехранилищ".
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