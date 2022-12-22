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Дальнее зарубежье 22.12.2022 03:45

Сенат США утвердил Линн Трейси в должности посла в России

Верхняя палата Конгресса США - Сенат - в среду утвердила кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России.

Трейси становится первой женщиной-послом США в России.

21 сентября Байден официально сообщил, что выдвинет кандидатуру Трейси на пост посла США в России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее заявил, что Россия дала предварительное согласие на назначение Трейси послом в Москве.

Дипломат знает русский язык и с 2014 по 2017 занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она была послом США в Армении.

Экс-посол США в РФ Джон Салливан 4 сентября завершил свою миссию и покинул Москву. Его назначили послом США в РФ в декабре 2019 года.

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Тэги: США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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