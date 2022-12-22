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Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Дальнее зарубежье 22.12.2022 04:00

В США заявили, что купленные до price cap нефтепродукты из РФ можно доставить до апреля

Произведенные в России нефтепродукты не подпадут под "ценовой потолок" (price cap) в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года, говорится в пояснении OFAC к работе вводимого механизма.

"Компании США могут продолжать оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения, приобретенных по цене выше "ценового потолка", при условии, что нефтепродукты будут погружены на судно для морской перевозки до 00:01 EST 5 февраля 2023 года и выгружены в порту назначения до 00:01 EST 1 апреля", - говорится в ответе OFAC.

Ведомство в качестве примера приводит следующую сделку: "Сырьевой трейдер из США подписывает 1 января контракт на поставку российских нефтепродуктов для отправки в юрисдикцию, не запрещающую их импорт. Трейдер организует погрузку нефтепродуктов на судно. Оно загружено 1 февраля, выдается коносамент. Нефтепродукты выгружается в порту назначения 15 февраля. Страховые компании США обеспечивают покрытие этой отгрузки и оплачивают любые связанные с ней претензии в случае необходимости", - говорится в пояснении.

Как сообщалось, в сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря западные компании не имеют права обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

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Тэги: РОССИЯ, США, НЕФТЬ, САНКЦИИ


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