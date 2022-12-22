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Дальнее зарубежье 22.12.2022 09:09

USAID пообещало предоставить Киеву гумпомощь на сумму $374 млн - Байден

Агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в размере $374 млн, заявил американский президент Джо Байден.

"Сегодня агентство USAID пообещало предоставить более $374 млн для оказания срочной гуманитарной помощи на Украине", - сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден пояснил, что помощь будет заключаться в поставке продовольствия, доступе к медицинской помощи и питьевой воде, денежных выплатах для более чем 1,5 млн украинцев и возможности для 2,5 млн человек находиться в тепле зимой.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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