USAID пообещало предоставить Киеву гумпомощь на сумму $374 млн - Байден

Агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в размере $374 млн, заявил американский президент Джо Байден.
"Сегодня агентство USAID пообещало предоставить более $374 млн для оказания срочной гуманитарной помощи на Украине", - сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Байден пояснил, что помощь будет заключаться в поставке продовольствия, доступе к медицинской помощи и питьевой воде, денежных выплатах для более чем 1,5 млн украинцев и возможности для 2,5 млн человек находиться в тепле зимой.
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