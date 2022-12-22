Глава ВОЗ встревожен ростом количества случаев COVID-19 в Китае

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду заявил об обеспокоенности в связи с масштабной волной коронавируса в Китае и призвал власти страны ускорить вакцинацию уязвимых слоев населения.
"В ВОЗ очень обеспокоены развитием ситуации в Китае, ростом количества сообщений о тяжелых случаях заболевания", - приводят западные СМИ слова Гебрейесуса.
За все время пандемии в КНР диагностировали 386,2 тыс. случаев коронавируса и 5,2 тыс. летальных исходов от последствий заражения.
С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.
Весной этого года Гебрейесус раскритиковал политику "нулевого COVID" и заявил, что обсудил с китайскими экспертами необходимость "иного подхода в свете новой информации о вирусе". В стране сочли безответственными заявления главы ВОЗ, уверив, что "меры Китая по профилактике и борьбе являются научными и эффективными".
Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса. До этого в ряде городов Китая прошли протесты против антикоронавирусных мер в отношении COVID-19, которой придерживались власти.
Белград и Баку обсуждают возможность поставок продукции оборонной промышленности в третьи страны - Вучич
Алиев обеспокоен проявлениями двойных стандартов в международном праве
Азербайджан и Сербия предпримут шаги для сотрудничества в сфере оборонной промышленности - Алиев
Астана при рассмотрении предложения о газовом союзе будет исходить из экономической целесообразности - МИД
Cybernet окажет ряд услуг структуре Минэкономики за 4,7 млн манатов
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре увеличился на 43%
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
В Кабуле сотни женщин вышли на марш протеста в связи с решением талибов запретить обучение девушек в вузах
Пашинян рассказал о своих ожиданиях от проекта мирного договора с Азербайджаном
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
“Azpetrol” şirkəti “İlin yanacaqdoldurma məntəqələri şəbəkəsi” seçilib
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
«Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а.» Интервью с Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают