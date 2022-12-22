Белоруссия готова подписать соглашение о единой промышленной политике с Россией

Белоруссия планирует в текущем году подписать с Российской Федерацией соглашение о единой промышленной политике, заявила замминистра экономики страны Алеся Абраменко.

"Уже в декабре готовится подписание соглашения о единой промышленной политике", - заявила Абраменко в эфире гостелеканала "Беларусь-1".

По словам замминистра, после подписания данного соглашения предприятия обеих стран смогут иметь больший доступ к субсидиям, и им будет легче покупать комплектующие как в Белоруссии, так и в России.