Белоруссия готова подписать соглашение о единой промышленной политике с Россией

Белоруссия планирует в текущем году подписать с Российской Федерацией соглашение о единой промышленной политике, заявила замминистра экономики страны Алеся Абраменко.
"Уже в декабре готовится подписание соглашения о единой промышленной политике", - заявила Абраменко в эфире гостелеканала "Беларусь-1".
По словам замминистра, после подписания данного соглашения предприятия обеих стран смогут иметь больший доступ к субсидиям, и им будет легче покупать комплектующие как в Белоруссии, так и в России.
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