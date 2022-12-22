Манат подешевел к евро, подорожалк рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 22 декабря ЦБА установил на уровне 1.8096 маната/1EUR (21 декабря- 1.8034 маната).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 декабря установил на уровне 0.0240 манат/1RUB (21 декабря - 0.0242 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 декабря ЦБА оставил на уровне 0.0911 манат/1TRY.
Б.Рустамбеков
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