Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Здравоохранение 22.12.2022 10:42

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за неделю - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю выросла на 3%, смертность снизилась на 6%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 12 по 18 декабря заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах, кроме региона западной части Тихого океана и американского региона, там она выросла на 8% и 18% соответственно. Наибольшее падение числа заболеваний зафиксировали в Юго-Восточной Азии (на 36%) и Африке (на 29%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 3,7 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от COVID-19 за последнюю неделю выросло только в американском регионе (на 3%) и в регионе западной части Тихого океана (на 7%). В остальных регионах было зафиксировано падение смертности.

В общей сложности за неделю выявили около 10,4 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 655 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az