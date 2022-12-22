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Наука и образование 22.12.2022 11:18

Гянджинский госуниверситет проведет капремонт корпуса за 2 млн манатов

Гянджинский государственный университет привлек строительно-ремонтное управление №19 для капитального ремонта учебного корпуса №5.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно даннымпортала закупок www.etender.gov.az, с управлением заключен соответствующий контракт на сумму 2 млн 48,708 тыс. манатов.

Х.Насирзаде



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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, КАПРЕМОНТ, ТЕНДЕР

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