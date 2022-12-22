Гянджинский госуниверситет проведет капремонт корпуса за 2 млн манатов

Гянджинский государственный университет привлек строительно-ремонтное управление №19 для капитального ремонта учебного корпуса №5.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно даннымпортала закупок www.etender.gov.az, с управлением заключен соответствующий контракт на сумму 2 млн 48,708 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
Белград и Баку обсуждают возможность поставок продукции оборонной промышленности в третьи страны - Вучич
Алиев обеспокоен проявлениями двойных стандартов в международном праве
Азербайджан и Сербия предпримут шаги для сотрудничества в сфере оборонной промышленности - Алиев
Астана при рассмотрении предложения о газовом союзе будет исходить из экономической целесообразности - МИД
Cybernet окажет ряд услуг структуре Минэкономики за 4,7 млн манатов
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре увеличился на 43%
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
В Кабуле сотни женщин вышли на марш протеста в связи с решением талибов запретить обучение девушек в вузах
Пашинян рассказал о своих ожиданиях от проекта мирного договора с Азербайджаном
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
“Azpetrol” şirkəti “İlin yanacaqdoldurma məntəqələri şəbəkəsi” seçilib
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
«Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а.» Интервью с Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают