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Регион 22.12.2022 11:27

Пашинян недоволен российскими миротворцами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами (временно размещенными в Карабахском регионе Азербайджана) своей миссии.

"Создавшийся в Лачинском коридоре кризис все еще не получил своего решения", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в соответствии с трехсторонним заявлением Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан гарантирует беспрепятственное передвижение.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется", - отметил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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