Пашинян недоволен российскими миротворцами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами (временно размещенными в Карабахском регионе Азербайджана) своей миссии.

"Создавшийся в Лачинском коридоре кризис все еще не получил своего решения", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в соответствии с трехсторонним заявлением Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан гарантирует беспрепятственное передвижение.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется", - отметил Пашинян.