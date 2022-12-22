Пашинян рассказал о своих ожиданиях от проекта мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пащинян заявил, что Ереван передал Баку свои предложения по мирному договору.
"Мы готовы подписать соглашение по этому содержанию, и надеюсь, что реакция Азербайджана будет положительной", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
"Армения также несколько месяцев назад передала Азербайджану свои предложения по дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границы. Армения передала свои предложения по открытию региональных коммуникаций, и готова пойти на незамедлительное решение", - сказал Пашинян.
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