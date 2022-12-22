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Транспорт и связь 22.12.2022 11:51

Российская Red Wings получила допуск на выполнение рейсов в Азербайджан

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» выдало разрешения авиакомпаниям Red Wings на осуществление авиарейсов в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», решением Росавиации, авиакомпания «Red Wings» получила допуск к выполнению рейсов в Баку из Оренбурга с частотой пять раз в неделю.

При этом Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, РЕЙС, ДОПУСК


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