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Бизнес и законодательство 22.12.2022 11:53

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре увеличился на 43%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,8% - до 195,261 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $62 млн 310,7 тыс. (рост на 76,6%).

В январе-октябре в Азербайджан также импортировано 440,573 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 27,2%) на сумму $105 млн 768,1 тыс. (спад на 2,8%).

Кроме этого, за отчетный период на 24,1% - до 129,315 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $32 млн 583,3 тыс. (спад на 12,2%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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