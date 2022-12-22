Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре увеличился на 43%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-октябре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,8% - до 195,261 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $62 млн 310,7 тыс. (рост на 76,6%).
В январе-октябре в Азербайджан также импортировано 440,573 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 27,2%) на сумму $105 млн 768,1 тыс. (спад на 2,8%).
Кроме этого, за отчетный период на 24,1% - до 129,315 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $32 млн 583,3 тыс. (спад на 12,2%).
Б.Рустамбеков
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