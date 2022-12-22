В Кабуле сотни женщин вышли на марш протеста в связи с решением талибов запретить обучение девушек в вузах

Акция протеста против решения контролирующего Афганистан движения "Талибан" запретить обучение женщин в вузах страны проходит в четверг в Кабуле, сообщает информационное агентство Aamaj News. "Сотни женщин вышли в четверг на улицы афганской столицы на марш протеста в связи с закрытием дверей университетов для девушек. Талибы арестовали пять протестующих женщин и трех журналистов, которые пришли освещать протесты", - говорится в сообщении. Талибы пока не комментировали ситуацию. Накануне ООН решительно осудила решение талибов запретить женщинам учиться в вузах в Афганистане.

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