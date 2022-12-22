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ТЭК 22.12.2022 12:33

Астана при рассмотрении предложения о газовом союзе будет исходить из экономической целесообразности - МИД

Казахстан рассматривает предложение о создании газового союза между Казахстаном, РФ и Узбекистаном только как коммерческое предложение по интегрированию рынков по поставке газа, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Алмас Айдаров на пресс-конференции в четверг.

"Слово союз, наверное, всех в данном случае напрягает. Мы не видим в этом создании какого-то наднационального органа или какого-то интеграционного института. Мы расцениваем его как коммерческое предложение по интегрированию газовых рынков по поставке газа. Но пока не получили никаких предложений", - сказал Айдаров.

При этом он подчеркнул, что "это только устное предложение российской стороны, ни в каком оформленном виде оно не поступало".

"(...) будем исходить из экономической целесообразности данного предложения и если это будет в наших интересах. Здесь не надо искать какого-то политического подтекста в данном предложении", - добавил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, о создании союза речи нет.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

Позднее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала.

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