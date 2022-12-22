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Финансы 22.12.2022 19:04

Власти КНР обещают стимулировать рост экономики, сектора недвижимости

Власти Китая все активнее выступают за то, чтобы сделать рост экономики приоритетом в следующем году, а также оказать содействие восстановлению сектора недвижимости после рекордного падения.

Госсовет КНР, Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) и Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) в последние дни провели ряд встреч, итоги которых указывают на приверженность проведению политики, направленной на поддержку экономики и ее стабилизацию, пишет агентство Bloomberg.

Правительство КНР призвало к реализации ранее объявленных стимулирующих мер, отметив, что действующая политика может быть более эффективной, следует из итогов встречи Госсовета КНР, обнародованных CCTV.

"Возможность для получения эффекта от мер еще есть, и если мы все сделаем правильно сейчас, это поможет стабилизировать рост в следующем году, - отметили власти страны. - Экономика восстанавливается и стабилизируется, но основа еще не прочная".

Китай будет активизировать реализацию крупнейших строительных проектов, говорилось на встрече, также власти пообещали поддержку частным предприятиям и платформенной экономике.

В свою очередь, НБК пообещал активно поддерживать восстановление потребления и побуждать финансовые институты к поддержке сделок слияния и поглощения в секторе недвижимости.

Китайский ЦБ пообещал предоставить финансовую поддержку инфраструктурным и другим крупнейшим проектам, а также содействовать развитию рынка долгосрочной аренды жилья и увеличению роли платформенных компаний в повышении внутреннего спроса.

Тем временем CSRC обозначила свою политику, направленную на помощь застройщикам. Регулятор разрешит квалифицированным девелоперам проводить сделки обратного поглощения, а также одобрит реструктуризацию девелоперов и строительных компаний.

Власти Китая в ходе прошедшей ранее ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике пообещали оживить потребление, оказать поддержку частному бизнесу и сектору недвижимости. Эти обещания стали самым явным признаком того, что Пекин фокусируется на росте экономики после нескольких лет проведения политики нулевой терпимости к коронавирусу, пишет агентство Bloomberg.

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