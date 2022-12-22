Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Инфраструктура и тендеры 22.12.2022 12:15

Cybernet окажет ряд услуг структуре Минэкономики за 4,7 млн манатов

ООО «Строительно-снабженческое объединение» при министерстве экономики Азербайджана заключило контракт с ООО «Cybernet» на получение ряда услуг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале закупокwww.tender.gov.az,Cybernet окажет следующие услуги: создание дополнительных функциональных разделов в подсистемах аутентификации, декларирования, делопроизводства и изменение существующих подсистем в базе новой платформы для 4-го этапа создания новой информационной системы AVIS 2.

С компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 4 млн 692,087 тыс. манатов.

Х.Насирзаде



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, CYBERNET, ТЕНДЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az