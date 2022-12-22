Cybernet окажет ряд услуг структуре Минэкономики за 4,7 млн манатов

ООО «Строительно-снабженческое объединение» при министерстве экономики Азербайджана заключило контракт с ООО «Cybernet» на получение ряда услуг. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале закупокwww.tender.gov.az,Cybernet окажет следующие услуги: создание дополнительных функциональных разделов в подсистемах аутентификации, декларирования, делопроизводства и изменение существующих подсистем в базе новой платформы для 4-го этапа создания новой информационной системы AVIS 2. С компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 4 млн 692,087 тыс. манатов. Х.Насирзаде





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