NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями

Международная группа компаний NEQSOL Holding продолжает свое развитие в соответствии с корпоративной стратегией. В настоящее время группа имеет активы и деятельность в 9 странах, а также 3 региональных офиса в Баку, Амстердаме и Киеве.

В рамках корпоративной стратегии, холдинг уделяет особое внимание дальнейшему укреплению регионального корпоративного управления и устойчивости бизнеса. Согласно планам преемственности руководства, группа объявила о новых назначениях в региональные офисы и советы директоров.

Имран Ахмедзаде назначен главой азербайджанского офиса NEQSOL Holding. Он также сохранит свою нынешнюю должность Главного финансового директора международной группы NEQSOL Holding и продолжит работу в советах директоров дочерних компаний холдинга.

Имран Ахмедзаде имеет 18-летний опыт работы в банковской, энергетической, телекоммуникационной и строительной отраслях. Он присоединился к Nobel Energy, входящей в состав NEQSOL Holding, в 2013 году в качестве Главного директора по казначейству, NEQSOL Holding в 2017 году в качестве Заместителя финансового директора и в 2018 году в качестве Главного финансового директора. Он является выпускником Гарвардской школы бизнеса.

NEQSOL Holding также объявляет о назначении Василя Лацанича Председателем совета директоров Vodafone Украина в дополнение к его должности Председателя совета директоров Bakcell.

Василь Лацанич имеет более чем 20-летний международный опыт работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе в Нидерландах, Украине, Италии, России, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и Индии. Он является выпускником Лондонской школы бизнеса.

Юсиф Джаббаров продолжит свою работу в холдинге в качестве Генерального директора NEQSOL Holding, развивая деятельность всего холдинга в Европе, Азии и Северной Америке. Комментируя эти назначения, Юсиф Джаббаров отметил:

"Региональные офисы позволяют усилить фокус на различных рынках, а также координацию деятельности холдинга и его дочерних компаний в разных регионах. Наш украинский офис, возглавляемый Владимиром Лавренчуком с 2020 года, внес большой вклад в развитие бизнеса и инвестиционных инициатив в этом регионе. Назначение Имрана Ахмедзаде главой офиса NEQSOL Holding в Азербайджане, что является хорошим результатом нашей программы преемственности руководства, будет способствовать дальнейшему развитию нашего бизнеса в Азербайджане, так как он остается для нас основным рынком деятельности.

Уверен, что Василь Лацанич с его глубоким знанием рынка и значительным опытом работы в телекоммуникационных компаниях будет способствовать дальнейшему росту Vodafone Украина на посту Председателя Совета Директоров компании.

Как растущая международная группа, преемственность руководства и развитие руководящих команд входят в число наших приоритетов для обеспечения устойчивого роста бизнеса. NEQSOL Holding продолжит инвестировать в свои команды, поскольку инвестирует в будущее своих бизнесов."

NEQSOL Holding — диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющих деятельность в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства в Азербайджане, Великобритании, США, Турции, Украине, Нидерландах, Грузии, ОАЭ и Казахстане.