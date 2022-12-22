Виртуализация обойдется министерству экономики Азербайджана в 3 млн манатов

Объединение по строительству и снабжению министерства экономики Азербайджана направит около 3 млн манатов на создание Централизованной гиперконвергентной системы виртуализации. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале закупок www.tender.gov.az, с ООО «Caspel» заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 983,974 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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