Алиев отправил в отставку министра культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Анара Керимова от должности министра культуры. Другим распоряжением главы государства, первым заместителем и исполняющим обязанности министра культуры назначен Адиль Керимли. Кроме этого, президент подписал распоряжение об освобождении Керимли от должности первого заместителя главы Центра Гейдара Алиева. Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства. Анар Керимов был назначен министром культуры 5 января 2021 года. Х.Насирзаде





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