Алиев назначил главу Службы финансового мониторинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Заура Фати-заде председателем правления Службы финансового мониторинга. Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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