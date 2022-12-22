Санкции против РФ достигли своего «потолка», теперь важно их реализовать - еврокомиссар Синкявичюс

Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, и сейчас самое главное - их реализовать, считает еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.
"Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций", - заявил еврокомиссар в четверг в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, одним из важнейших шагов является отказ от российского газа в Европе.
"Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление (на РФ - ИФ)", - сказал Синкявичюс.
ЕС уже принял девять санкционных пакетов, затрагивающих различные отрасли российской экономики, а также широкий круг бизнесменов, политиков и чиновников.
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