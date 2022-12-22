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Дальнее зарубежье 22.12.2022 13:40

Санкции против РФ достигли своего «потолка», теперь важно их реализовать - еврокомиссар Синкявичюс

Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, и сейчас самое главное - их реализовать, считает еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

"Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций", - заявил еврокомиссар в четверг в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, одним из важнейших шагов является отказ от российского газа в Европе.

"Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление (на РФ - ИФ)", - сказал Синкявичюс.

ЕС уже принял девять санкционных пакетов, затрагивающих различные отрасли российской экономики, а также широкий круг бизнесменов, политиков и чиновников.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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