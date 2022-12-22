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Регион 22.12.2022 13:54

Песков ответил на обвинения Пашиняна

Российские миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана действуют в полном соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Азербайджана и Армении и делают все для обеспечения порядка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между сторонами", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна, обвинившего российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за Лачинским коридором.

"Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы", - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, МИРОТВОРЦЫ, КАРАБАХ


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