Песков ответил на обвинения Пашиняна

Российские миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана действуют в полном соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Азербайджана и Армении и делают все для обеспечения порядка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между сторонами", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна, обвинившего российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за Лачинским коридором.

"Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы", - добавил Песков.