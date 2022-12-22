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Регион 22.12.2022 14:08

Григорян: подписание соглашения о мире с Азербайджаном до конца 2022 года возможно

Подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном возможно до конца 2022 года, если Баку положительно отреагирует на предложения Еревана, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"До конца года подписание возможно, если Азербайджан положительно отреагирует на предложения Армении. Зависит от Азербайджана. Армения продолжает прилагать усилия для установления мира в регионе. Армения сделала свой шаг", - сказал Григорян журналистам в четверг.

По его словам, Армения предложила Азербайджану создать "институт гарантов".

"То есть, создать институт гарантов мирного договора со стороны международных организаций или государств, чтобы этот институт смог обеспечить реализацию договора", - сказал он.

"Кроме того, мы предложили создать механизм возможного обращения в международный суд, если возникает кризис, который невозможно решить", - сообщил Григорян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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